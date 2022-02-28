В Кирове девятилетняя девочка упала с лестницы и сломала бедренную кость

Врачи провели срочную операцию пострадавшей девочке. Фото: Минздрав Кировской области

Как рассказали в областном Минздраве, юная кировчанка поступила в больницу с травмой, появившейся после падения с лестницы. Обследования выявили у девочки закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением отломков. Пациентку срочно прооперировали, проведя закрытую репозицию перелома. Сейчас она госпитализирована в областную травматологию, в детское отделение, где за ней присматривают врачи.

По сообщению министерства, с начала 2022 года в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии попали уже 100 детей с бытовыми и уличными травмами. Зачастую причинами таких происшествий становятся недосмотр взрослых и неосторожное поведение ребенка.