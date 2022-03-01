В Опаринском районе осудили алиментщика, который угрожал убить свою сожительницу

Суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов и угрозе убийством. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает областная прокуратура, 30-летний житель Омутнинского района намеренно не выплачивал алименты на содержание своего 11-летнего сына. Сумма долга превысила 40 тысяч рублей. При этом он уже привлекался к ответственности за невыплату средств и отбывал наказание в виде исправительных работ.

Стало также известно, что в июне он угрожал убить свою сожительницу. Будучи пьяным, мужчина схватил ее за шею и высказывал угрозы, которые напуганная женщина восприняла абсолютно серьезно. Это стало еще одним штрихом.

В итоге ранее судимому алиментщику назначили наказание - 10 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу после оглашения приговора.