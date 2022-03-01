Кировчан предупреждают о снижении толщины льда на водоемах

Рыбаков просят соблюдать правила безопасности при выходе на лед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лед на реках Кировской области становится тоньше. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Потепление принесло свои плоды: лед стал рыхлым, непрочным и менее толстым. Спасатели предупреждают рыбаков о необходимости строго соблюдать меры безопасности при выходе на реку. А именно:

- помнить, что безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 см;

- тонкий лед находится у берегов, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоёмы тёплых вод и канализационных стоков. Полыньи, проруби, трещины и лунки, которые покрыты тонким слоем льда, могут быть опасны;

- если лед под вашими ногами начал трескаться, прогибаться, на него заливается вода - немедленно вернитесь на берег. Идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности. В крайнем случае - добирайтесь ползком;

- никогда не проверяйте лед на прочность ударом ноги;

- пересекая реку, пользуйтесь ледовыми переправами;

- переходя водоем группой, соблюдайте расстояние не менее 5-6 метров друг от друга;

- если у вас есть при себе груз, повесьте его на одно плечо - так вы сможете быстро сбросить его, если лед провалится;

- при походе на замерзший водоем берите с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

Одна из наиболее распространенных причин трагедий на водоемах - алкогольное опьянение.

Если лед под вами проломился - не паникуйте! Сбросьте тяжелые вещи, держитесь на поверхности, зовите на помощь. Обопритесь на край льдины, широко расставив руки, и попытайтесь снять обувь. Навалитесь на кромку льда грудью, стараясь не обломить ее, а потом поочередно поднимайте и вытаскивайте ноги на льдину. Если не выходит - держите голову над поверхностью воды и попробуйте идти к берегу по дну, ломая перед собой лед. Если удалось выбраться - ползите или перекатывайтесь в том направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя - можно провалиться снова.