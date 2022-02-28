В Кирове пожарные эвакуировали из задымленного дома людей и вернулись за котенком

Пожар случился в двухэтажном доме на Спасской. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар произошел в минувшую пятницу, ранним утром, в двухэтажном доме по улице Спасской. Как выяснилось, в подъезде загорелся строительный мусор, и дым начал подниматься по этажам.

На место первыми прибыли сотрудники 2-й пожарно-спасательной части. Им удалось спасти двух жильцов со второго этажа, установив лестницу. Вскоре подоспела подмога в лице бойцов первой пожарно-спасательной части. С помощью спасательных масок дыхательных аппаратов они организовали эвакуацию жильцов из подъезда.

Когда на улицу вывели уже всех людей, один из них подошел к пожарным и попросил спасти котенка из квартиры. Мужчины не отказали - вернулись в помещение на втором этаже, разыскали питомца (напуганный зверек прятался в диване), вынесли на улицу и благополучно передали соседям.

Пожар потушили в скором времени. Обгорел дощатый пол, закоптились стены и потолок. По предполагаемой причине, мусор в подъезде подожгли случайно.