В Кирове отремонтируют круговую развязку на улице Павла Корчагина

На развязке также обустроят пешеходные переходы, уличное освещение и нанесут разметку. Фото: admkirov.ru

Капитальный ремонт дорожного участка на перекрестке улиц Проезжей и Павла Корчагина должен начаться в этом году. Об этом сообщили в администрации Кирова.

По контракту, подрядчик должен будет выделить отдельные полосы без заезда на кольцо, выполнить работы по водоотведению, установить наружное освещение, обустроить заездные карманы к парковочным местам, а также провести озеленение территории и благоустроить площадки рядом с кладбищем.

Кроме того, на кольцевой развязке установят дорожные знаки и ограждения, обустроят регулируемые пешеходные переходы, нанесут разметку и создадут островки безопасности. В настоящее время чиновники ищут подрядную организацию, которая сможет выполнить все условия контракта. Ремонт должен начаться уже в текущем году, а завершиться в июне 2023 года.