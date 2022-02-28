Киров
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 10:32

В Кирове отремонтируют круговую развязку на улице Павла Корчагина

Власти города ищут подрядчика
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На развязке также обустроят пешеходные переходы, уличное освещение и нанесут разметку. Фото: admkirov.ru

На развязке также обустроят пешеходные переходы, уличное освещение и нанесут разметку. Фото: admkirov.ru

Капитальный ремонт дорожного участка на перекрестке улиц Проезжей и Павла Корчагина должен начаться в этом году. Об этом сообщили в администрации Кирова.

По контракту, подрядчик должен будет выделить отдельные полосы без заезда на кольцо, выполнить работы по водоотведению, установить наружное освещение, обустроить заездные карманы к парковочным местам, а также провести озеленение территории и благоустроить площадки рядом с кладбищем.

Кроме того, на кольцевой развязке установят дорожные знаки и ограждения, обустроят регулируемые пешеходные переходы, нанесут разметку и создадут островки безопасности. В настоящее время чиновники ищут подрядную организацию, которая сможет выполнить все условия контракта. Ремонт должен начаться уже в текущем году, а завершиться в июне 2023 года.