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Общество28 февраля 2022 9:15

За выходные в Кировской области поймали 28 пьяных водителей

На всех нарушителей составили административные протоколы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Любителям выпить за рулем грозит штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет

Любителям выпить за рулем грозит штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области задержали 28 нетрезвых водителей. Еще 11 человек сели за руль без прав. Всего за это время сотрудники ГИБДД пресекли 1401 нарушение правил дорожного движения. Такие данные привели в региональной Госавтоинспекции.

На всех нарушителей составили протоколы. Теперь любителям выпить за рулем грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторный инцидент предусмотрена уголовная ответственность.

Представители дорожного правопорядка призывают кировчан соблюдать ПДД и сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное обращение поможет предотвратить массу происшествий и спасти ни одну человеческую жизнь.