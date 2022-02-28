В Омутнинском районе пожар в частном доме унес жизни двух женщин

На месте пожара сотрудники СК выясняют все обстоятельства и причины трагедии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи СК Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара, в результате которого погибли сразу два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии представителей Следкома, возгорание произошло в одном из частных домов поселка Белореченск на улице Ленина. В результате происшествия погибли две женщины 59 и 61 года.

По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Следователи в очередной раз призывают кировчан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.