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Происшествия28 февраля 2022 8:26

В Омутнинском районе пожар в частном доме унес жизни двух женщин

Причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем
Алексей Романов
Алексей Романов
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На месте пожара сотрудники СК выясняют все обстоятельства и причины трагедии

На месте пожара сотрудники СК выясняют все обстоятельства и причины трагедии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи СК Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара, в результате которого погибли сразу два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии представителей Следкома, возгорание произошло в одном из частных домов поселка Белореченск на улице Ленина. В результате происшествия погибли две женщины 59 и 61 года.

По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Следователи в очередной раз призывают кировчан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.