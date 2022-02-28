В Кирове из-за столкновения двух легковушек пострадал маленький ребенок

Одной из причин ДТП могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла в субботу, 26 февраля, в 17 часов 35 минут на улице Дзержинского у дома №77. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 42-летний водитель «Рено Логан» врезался в попутный автомобиль «Лада Веста». За рулем отечественной легковушки находился 50-летний мужчина.

В результате столкновения 6-летний мальчик-пассажир иномарки получил травмы. Потребовалась ли ребенку госпитализация не сообщается. Всего за прошедшую пятницу и выходные дни на территории региона произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.