За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 1391 человека

За 24 часа компьютерную томографию легких прошли 283 кировчанина Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1391 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 165 выздоровевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области, по состоянию на 27 февраля, составляет 883.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3399 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 195 кировчан с коронавирусом, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 15 703 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 4941 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 283 человека.