Киров
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 февраля 2022 7:07

За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 1391 человека

Растет число пациентов на ИВЛ
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За 24 часа компьютерную томографию легких прошли 283 кировчанина

За 24 часа компьютерную томографию легких прошли 283 кировчанина

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1391 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 165 выздоровевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области, по состоянию на 27 февраля, составляет 883.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3399 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 195 кировчан с коронавирусом, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 15 703 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 4941 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 283 человека.