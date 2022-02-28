Погода в Кирове с 28 февраля по 5 марта: осадки ожидаются только ближе к выходным

В теплые дни, особенно когда светит солнце, кировчанам нужно быть предельно внимательными и осторожными: возможен сход наледи и сосулек с крыш. Фото: Алексей ФОКИН

Погода на текущей рабочей неделе будет довольно комфортной. Осадков почти не ожидается. Температура почти весенняя - в дневное время в районе нуля градусов.

28 февраля

В понедельник, 28 февраля, синоптики обещают солнечный. Утренний морозец к обеду сменится весенним теплом: до +1 градуса. К вечеру столбики термометра опустятся до -9. Западный ветер будет несильным - до 4 м/с. Атмосферное давление повышенное - 762 мм рт. ст., но в течение дня начнет понижаться.

1 марта

В первый весенний день погода будет мало отличаться от последнего дня зимы. Солнце время от времени будет скрываться за облаками, но осадков синоптики не прогнозируют. Ветер и атмосферное давление не изменятся.

2 марта

В среду утро будет пасмурным, температура воздуха -7 градусов. В течение дня должно выглянуть солнце, и потеплеет - до +1. Ветер сменит направление на юго-западное, но скорость останется прежней - до 4 м/с.. Атмосферное давление понизится - до 749 мм рт. ст.

3 марта

В четверг в течение всего дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура будет колебаться от 0 до -4 градусов. Ветер будет почти незаметен - до 2 м/с. Атмосферное давление понизится до 745 мм рт. ст.

4 марта

В пятницу температура ожидается в тех же значениях, что и в предыдущий день. В течение всех суток возможен небольшой снег. Ветер почти не будет ощущаться. Атмосферное давление упадет до 739 мм рт. ст.

5 марта

В субботу, которая на текущей неделе будет рабочей, столбики термометра будут показывать от -6 градусов утром до -4 в течение дня. Синоптики прогнозируют снег в течение всего дня. Ветер сменит направление на северное и усилится до 4 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться - до 734 мм рт.ст.