В Нолинске из-за скопившегося на крыше школы снега пришлось эвакуировать детей

Кровля образовательного учреждения прогнулась под большой массой снежной глыбы. Фото: 43.mchs.gov.ru

В общеобразовательной школе Нолинска пришлось временно остановить учебный процесс из-за провисания кровли. Крыша учебного заведения прогнулась под натиском скопившейся снежной глыбы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

По словам сотрудников ведомства, находиться в классах было небезопасно, и детей отпустили по домам. К счастью, обошлось без происшествий. Теперь оправдываться в случившемся придется управляющей компании.

Обслуживающей организации грозит «кругленький» штраф. Каким в итоге окажется наказание установят соответствующие органы.