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Общество27 февраля 2022 12:27

В Нолинске из-за скопившегося на крыше школы снега пришлось эвакуировать детей

Находиться в учебных классах было небезопасно
Алексей Романов
Алексей Романов
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Кровля образовательного учреждения прогнулась под большой массой снежной глыбы. Фото: 43.mchs.gov.ru

Кровля образовательного учреждения прогнулась под большой массой снежной глыбы. Фото: 43.mchs.gov.ru

В общеобразовательной школе Нолинска пришлось временно остановить учебный процесс из-за провисания кровли. Крыша учебного заведения прогнулась под натиском скопившейся снежной глыбы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

По словам сотрудников ведомства, находиться в классах было небезопасно, и детей отпустили по домам. К счастью, обошлось без происшествий. Теперь оправдываться в случившемся придется управляющей компании.

Обслуживающей организации грозит «кругленький» штраф. Каким в итоге окажется наказание установят соответствующие органы.