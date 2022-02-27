Более 96% кировчан оказались довольны работой правоохранительных органов

В 2022 году планируется усилить работу полицейских патрулей в общественных местах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кировской области дали высокую оценку сотрудникам правоохранительных органов. Работой полицейских за 2021 год оказались довольны более 96% резидентов. Об этом сообщили в Гордуме.

По данным статистики, в прошлом году в нашем регионе сократилось количество убийств, разбоев и квартирных краж. Однако резко возросло число грабежей, мелкого воровства, угонов автомобилей и преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Задержаны 12 человек, находящихся в розыске.

Совместно с представителями власти и общественниками проводилась работа по пресечению незаконной торговли алкоголем. В результате изъято более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Свыше 11 магазинов приостановили или прекратили свою деятельность.

В 2022 году планируется увеличить число патрулей на общественных территориях в вечернее время и выходные дни, а также усилить взаимодействие органов местной власти и полиции. Более тесное сотрудничество будет проводиться и с районными комиссиями по делам несовершеннолетних.