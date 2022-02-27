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Здоровье27 февраля 2022 9:16

Заболеваемость коронавирусом в Кировской области падает уже 10 дней подряд

Резко сократилось число амбулаторных больных
Алексей Романов
Алексей Романов
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Количество в инфекционных стационарах также плавно уменьшается

Количество в инфекционных стационарах также плавно уменьшается

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1483 новых случая заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 245 выздоровевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 883.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3374 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 195 кировчан с коронавирусом, 45 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 16 603 жителя Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5118 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 397 человек.