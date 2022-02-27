В кировских гаражах поймали трех молодых наркодилеров

Подозреваемых задержал патрульный экипаж Росгвардии. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях около 22 часов вечера в гаражном кооперативе на Октябрьском проспекте Кирова задержали трех молодых людей, подозреваемых в покупке наркотиков. Подробности рассказали в Росгвардии.

По информации правоохранителей, патрульный экипаж заметил, как молодой человек и две девушки что-то ищут в сугробе. Увидев стражей порядка, подозреваемые попытались убежать.

В ходе допроса кировчане признались, что заказали наркотики по интернету якобы для себя. Позже выяснилось, что парень находится в розыске по подозрению в совершении другого преступления.

Изъятый пакетик с неизвестным веществом отправили на экспертизу. Для дальнейшего разбирательства молодых людей передали сотрудникам полиции.