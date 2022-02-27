Жители Первомайского района Кирова остались без холодной воды

Восстановить водоснабжение планируют к 18 часам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 27 февраля, несколько десятков многоквартирных домов Кирова отключили от холодного водоснабжения. Виной временных неудобств послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представители ресурсоснабжающей организации, без воды остались жильцы домов, расположенных на улицах Карла Маркса, Молодой Гвардии, Володарского, Герцена и Копанского переулка Первомайского района областного центра.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Восстановить подачу ресурса обещают вечером. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Подробности об адресах и графике можно узнать здесь.