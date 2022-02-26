Драка в кировском общежитии закончилась трагедией

В настоящее время подозреваемый задержан и решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Подробности рассказали в ведомстве.

По версии следствия, 24 февраля, в одном из общежитий на улице Лепсе между двумя знакомыми произошел конфликт на почве ревности. Подозреваемый набросился на 39-летнего оппонента с кулаками и нанес ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее время кировчанин задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Ведется расследование.