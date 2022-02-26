Кировчанин перевел более 7 миллионов рублей интернет-мошенникам

Мужчина перевел все свои деньги на указанный преступниками счет Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировские полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размер. За помощью к стражам порядка обратился 49-летний мужчина, у которого выманили более 7 млн рублей. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Выяснилось, что кировчанину позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудником «Центрального банка». Злоумышленница сказала, что мошенники пытаются взять от лица мужчины кредит. Потерпевший не поверил и положил трубку.

После чего жителю областного центра позвонил «Следователь СК» и под угрозой вызова на допрос заставил кировчанина четко следовать его инструкциям. Испугавшийся мужчина обналичил все имеющиеся деньги, взял кредит и перевел средства по указанным реквизитам «защищенного спецсчета».

В настоящее время ведется расследования. Полицейские пытаются установить личности мошенников, призывают граждан быть внимательными и не «покупаться» на уловки преступников.