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Происшествия26 февраля 2022 13:32

Кировчанин перевел более 7 миллионов рублей интернет-мошенникам

Мужчина «купился» на новую схему преступников
Алексей Романов
Алексей Романов
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Мужчина перевел все свои деньги на указанный преступниками счет

Мужчина перевел все свои деньги на указанный преступниками счет

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировские полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размер. За помощью к стражам порядка обратился 49-летний мужчина, у которого выманили более 7 млн рублей. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Выяснилось, что кировчанину позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудником «Центрального банка». Злоумышленница сказала, что мошенники пытаются взять от лица мужчины кредит. Потерпевший не поверил и положил трубку.

После чего жителю областного центра позвонил «Следователь СК» и под угрозой вызова на допрос заставил кировчанина четко следовать его инструкциям. Испугавшийся мужчина обналичил все имеющиеся деньги, взял кредит и перевел средства по указанным реквизитам «защищенного спецсчета».

В настоящее время ведется расследования. Полицейские пытаются установить личности мошенников, призывают граждан быть внимательными и не «покупаться» на уловки преступников.