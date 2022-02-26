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Здоровье26 февраля 2022 10:57

За прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 1558 кировчан

Количество пациентов в инфекционных стационарах продолжает снижаться
Алексей Романов
Алексей Романов
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Число пациентов, кому нужна помощь аппарата ИВЛ, составляет 40 человек

Число пациентов, кому нужна помощь аппарата ИВЛ, составляет 40 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1558 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 509 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 881.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3430 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 191 кировчанин с коронавирусом, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 17 466 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5480 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошел 501 человек.