За прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 1558 кировчан

Число пациентов, кому нужна помощь аппарата ИВЛ, составляет 40 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1558 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 509 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 881.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3430 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 191 кировчанин с коронавирусом, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 17 466 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5480 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошел 501 человек.