Киров начал готовиться к предстоящим весенним паводкам

Подрядчики проверяют ливневые канализации, водоотводные трубы и канавы. Фото: admkirov.ru

Власти Кирова призвали подрядчиков уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам. Организациям дано поручение проверить ливневые канализации, а также водопропускные трубы и канавы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Кроме того, чиновники заявили коммунальным службам о необходимости своевременной уборки снега с тротуаров после очистки крыш. Снежные массы, по мнению специалистов, нужно убирать не только с пешеходных зон, но и с газонной части. Это поможет избежать сильного затопления весной.

Ежедневно в уборке города задействовано более 80 единиц спецтехники. Сотрудники УДПИ продолжают контролировать все управляющие и обслуживающие организации.