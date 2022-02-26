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Общество26 февраля 2022 9:37

Киров начал готовиться к предстоящим весенним паводкам

Подрядным организациям даны соответствующие поручения
Алексей Романов
Алексей Романов
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Подрядчики проверяют ливневые канализации, водоотводные трубы и канавы. Фото: admkirov.ru

Подрядчики проверяют ливневые канализации, водоотводные трубы и канавы. Фото: admkirov.ru

Власти Кирова призвали подрядчиков уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам. Организациям дано поручение проверить ливневые канализации, а также водопропускные трубы и канавы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Кроме того, чиновники заявили коммунальным службам о необходимости своевременной уборки снега с тротуаров после очистки крыш. Снежные массы, по мнению специалистов, нужно убирать не только с пешеходных зон, но и с газонной части. Это поможет избежать сильного затопления весной.

Ежедневно в уборке города задействовано более 80 единиц спецтехники. Сотрудники УДПИ продолжают контролировать все управляющие и обслуживающие организации.