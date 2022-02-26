В Кирове из-за бездействия коммунальщиков женщина с ДЦП боится выйти на улицу

За зиму во дворе дома образовались огромные сугробы и снежная каша. Фото: onf.ru

В Кирове общественные активисты пытаются решить проблему женщины-инвалида, страдающую ДЦП. Жительница аварийного дома на улице Герцена, 44а боится выходить на улицу из-за свисающей с крыши огромной ледяной глыбы и снежной каши во дворе. Об этом рассказали представители ОНФ.

Выяснилось, что управляющая компания, обслуживающая дом, в мае прошлого года была признана банкротом. Однако деньги за свои «услуги» продолжает регулярно собирать с жильцов. За зиму во дворе аварийного жилого здания 1949 года постройки образовались большие сугробы. Теперь здесь тяжело пройти даже здоровому человеку.

В связи с этим активисты Общероссийского народного фронта обратились к администрации Кирова с просьбой передать дом другой УК. Для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки также было направлено обращение в прокуратуру.