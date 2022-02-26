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Общество26 февраля 2022 7:55

За прошлый 2021 год новое жилье в Кировской области подорожало на 24,4%

Вырос в цене и квадратный метр «вторички»
Алексей Романов
Алексей Романов
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На рост цен на новостройки влияет подорожание стройматериалов и высокий спрос

На рост цен на новостройки влияет подорожание стройматериалов и высокий спрос

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлый 2021 год покупка квартир в новостройках для кировчан стала дороже на 24,4 %. Выросло в цене и вторичное жилье. Квадратный метр в новом доме на IV квартал стоил 62 844 рубля, в ранее построенном - 57 937 рублей. Такую статистику опубликовали в Кировстате.

Как отмечают специалисты-аналитики, квартиры подорожали во всех регионах ПФО. Больше всего стоимость квадратного метра выросла в Республике Татарстан (на 27,9%), а также в Чувашии (на 23,4%) и Нижегородской области (на 23,7%).

На резкое удорожание недвижимости оказывают влияние сразу несколько факторов. Сюда, по мнению экспертов, можно отнести рост цен на стройматериалы, высокий спрос и отстающее от него предложение, а также нехватка дешевой рабочей силы из стран ближнего зарубежья.