Погода в Кировской области на 26 и 27 февраля: легкий минус и небольшой снег

На дорогах и тротуарах зимний снег постепенно превращается в весенние лужи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима подходит к своему концу. Редко выглядывающее солнышко уже начинает потихоньку согревать лучами приближающейся весны. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды в Кировской области на выходные.

В субботу, 26 февраля, столбик термометра будет колебаться в значениях от 0 до -1 градуса. Ожидается переменная облачность. Возможен небольшой снег. Ветер подует с юга со скоростью 6 м/c. Атмосферное давление чуть ниже нормы - 750 мм ртутного столба.

В воскресенье, 27 февраля, потеплеет и выглянет солнышко. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +1 градуса. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный 2-3 м/c. Атмосферное давление в оптимальных значениях - 757 мм ртутного столба.