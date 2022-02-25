Место проведение работ оборудовано ограждением и специальными знаками. Фото: admkirov.ru

В пятницу, 25 февраля, в слободе Талица ограничили автомобильное движение. Причиной стал вынос водопровода из пятна застройки. Об этом сообщили в администрации города.

Так, автомобилям перекрыли проезд на дорожных участках в районе дома №42, а также на пересечении улиц Лесной Кордон и Янтарная слобода. Кировчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

При этом подрядчика обязали оградить место проведения работ, выставить специальные знаки и обустроить освещение участка в ночное время. За исполнением данных требований внимательно следят сотрудники Первомайского терруправления.