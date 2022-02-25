В Кирово-Чепецке осудили женщину, издевавшуюся над маленьким сыном

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке прошел суд над 30-летней женщиной, избивавшей собственного 9-летнего сына. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2021 года осужденная регулярно наносила побои ребенку. От этого мальчик испытывал не только физические страдания, но и психологические потрясения.

Суд согласился с требованием прокуратуры и назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, нерадивую мать ограничили в родительских правах. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.