Новый завод будет разделен на цеха,в которых мусор будут хранить, сортировать и утилизировать Фото: Андрей АБРАМОВ

В Слободском районе построят новый мусоросортировочный комплекс. Завод будет находиться далеко от населенных пунктов и станет равноправной альтернативой раннее закрывшегося полигона Лубягино. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Строить экотехнопарк планируют в два этапа. Сначала возведут сам завод по сортировке отходов на 200 тысяч тонн, а также два объекта по утилизации и хранению мусора. Затем создадут промзоны по переработке отсортированных фракций и начнут привлекать новых резидентов.

Такая технология, по мнению специалистов, даст хороший экологический эффект. Это во многом удастся достичь благодаря тому, что теперь территорию региона начнут освобождать от отходов, а не просто заниматься их захоронением.