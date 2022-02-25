В двух районах Кирова ловят пьяных водителей

Нетрезвым водителям грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу и субботу, 25 и 26 февраля, в Октябрьском и Ленинском районах Кирова пройдут «сплошные проверки» нетрезвых водителей. Ловить пьяных автомобилистов будут сотрудники ГИБДД, а также активисты организации «Ночной Патруль» и народные дружинники. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские отмечают, что профилактические мероприятия пройдут не только на центральных улицах города, но и на въездах и выездах из областного центра. На всех нарушителей составят административные протоколы. Нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В целях избежания коррупции и других конфликтных ситуаций, все патрульные автомобили ДПС оборудованы видеорегистраторами. Сообщить о пьяном за рулем можно по телефону: 8 (8332) 40-61-46 или 02.