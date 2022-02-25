В Слободском водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 24 февраля, в Слободском произошло ДТП, в котором пострадала 38-летняя женщина-пешеход. Инцидент случился на 644 км федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь в 00 часов 15 минут на улице Грина у дома №18. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, неизвестный водитель сбил пострадавшую на достаточно большой скорости. После чего с места ДТП скрылся. Женщина получила травмы. Насколько они оказались серьезными, а также потребовалась ли слободчанке госпитализация пока неизвестно.

В настоящее время полицейские устанавливают личность виновника аварии. Всего за прошедшие сутки на территории региона произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.