Кировские железнодорожники начали готовиться к весенним паводкам

Состав спецпоездов будет сформирован из вагонов с щебнем, круглым лесом, камнем и пиломатериалами. Фото: gzd.rzd.ru

В Кировской области сотрудники Горьковской железной дороги начали подготовку ЖД объектов к весенним паводкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала ГЖД.

До наступления половодья железнодорожники очистят от снега 404 км кюветов, вскроют более 700 водоотводных канав и порядка 500 технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб. Для ликвидации возможных последствий «большой» воды сформируют 6 противоразмывных поездов. Они будут состоять из вагонов с круглым лесом, пиломатериалами, щебнем, бутовым камнем, шпалами и платформы с рельсовыми пакетами.

Базирование специальных составов планируется на станциях Котельнич-1, Мураши, Гирсово, Зуевка, Яр, Шлаковая. Кроме того, на период паводков создадут постоянный пост наблюдения. За ситуацией на железной дороге будут следить в круглосуточном режиме.