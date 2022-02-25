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Здоровье25 февраля 2022 6:32

В Кировской области заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться

За сутки зафиксировали 1568 новых случаев заражения
Алексей Романов
Алексей Романов
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Количество пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах также плавно сокращается

Количество пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах также плавно сокращается

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1568 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 427 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 876.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3629 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 196 кировчан с коронавирусом, 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 19 262 жителя Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5040 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 585 человек.