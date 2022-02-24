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Общество24 февраля 2022 12:32

В Кирове из-за бездействия управляющей компании может загореться жилой дом

Под угрозой находятся жизни 12 семей
Алексей Романов
Алексей Романов
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Из-за отсутствия уборки, крыша дома покрылась метровыми сосульками. Фото: onf.ru

Из-за отсутствия уборки, крыша дома покрылась метровыми сосульками. Фото: onf.ru

В Кирове на протяжении всей зимы не убирали от снега и сосулек крышу аварийного жилого дома на улице Володарского, 72. Из-за этого в большинстве квартир начал течь потолок. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта.

По словам жильцов, ситуация усугубилась после резкого потепления. Внутри жилых помещений начала обрушатся штукатурка, появились плесень и коричневые разводы, загнили деревянные оконные рамы.

Больше всего жители дома опасаются, что в любой момент может начаться пожар. Дело в том, что в коридорах двух квартир находятся приборы энергроучета. Если коммунальщики не уберут наледь до наступления тепла, то вода побежит прямо по электропроводке и счетчикам. В случае короткого замыкания деревянный дом просто вспыхнет как спичка.

Управляющая компания обслуживающая дом 1936 года постройки в мае прошлого года признана банкротом. А в конце июня лишилась лицензии. По факту бездействия УК активисты ОНФ направили обращение в кировскую прокуратуру.