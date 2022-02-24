В ближайшие сутки снег вывезут с 13 улиц Кирова

Убранный с улиц снег вывезут на специальные полигоны. Фото: admkirov.ru
В четверг, 24 февраля, подрядные организации Кирова очистят от снега 13 улиц. Об этом сообщили в администрации города.
Согласно плану, в ночь на 25 февраля уборка будет проведена на улицах:
- Урицкого (от Орловской до Красноармейской);
- Воровского (от Урицкого до Водопроводной);
- Милицейской (от Казанской до Урицкого);
- Порошинской;
- Вятской;
- Загородной;
- Мининском переулке;
- Красноармейской (от Чапаева до 1-го Газетного переулка);
- Тургенева;
- Романа Ердякова (от Сормовской до Лепсе);
- Энтузиастов;
- Свердлова (от больницы до Октябрьского проспекта);
- Проспекте Строителей (от Воровского до Центра онкологии и медицинской радиологии).
Работы пройдут преимущественно в ночное время суток, начиная с 20.00. Водителей просят не оставлять автомобили в зоне действия специальной техники. В случае необходимости, подрядчик имеет полное право эвакуировать или переместить мешающие ему транспортные средства.