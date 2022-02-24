В ближайшие сутки снег вывезут с 13 улиц Кирова

Убранный с улиц снег вывезут на специальные полигоны. Фото: admkirov.ru

В четверг, 24 февраля, подрядные организации Кирова очистят от снега 13 улиц. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно плану, в ночь на 25 февраля уборка будет проведена на улицах:

- Урицкого (от Орловской до Красноармейской);

- Воровского (от Урицкого до Водопроводной);

- Милицейской (от Казанской до Урицкого);

- Порошинской;

- Вятской;

- Загородной;

- Мининском переулке;

- Красноармейской (от Чапаева до 1-го Газетного переулка);

- Тургенева;

- Романа Ердякова (от Сормовской до Лепсе);

- Энтузиастов;

- Свердлова (от больницы до Октябрьского проспекта);

- Проспекте Строителей (от Воровского до Центра онкологии и медицинской радиологии).

Работы пройдут преимущественно в ночное время суток, начиная с 20.00. Водителей просят не оставлять автомобили в зоне действия специальной техники. В случае необходимости, подрядчик имеет полное право эвакуировать или переместить мешающие ему транспортные средства.