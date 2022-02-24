В Орлове водитель иномарки сбил пожилого мужчину, спокойно шедшего по дороге

Авария случилась в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 23 февраля, в городе Орлове Кировской области произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился в 21 час 45 минут на улице Орловской у дома №60. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Хендай Гетц» не заметил идущего по дороге в попутном направлении 61-летнего мужчину. В результате владелец иномарки не смог вовремя затормозить и сбил пешехода.

Пострадавший получил различные травмы. Ему была оказана медицинская помощь. Всего за прошедшие два дня на территории области произошло десять ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы.