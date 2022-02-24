В Котельничском районе женщина зарезала мужа в праздник 23 февраля

Для доказательства вины с орудия убийства сняты отпечатки пальцев. Фото: kirov.sledcom.ru

На жительницу Котельничского района завели уголовное дело по подозрению в убийстве мужа. Подробности рассказали в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, трагедия произошла в праздник Дня защитника отечества, 23 февраля. Супружеская пара распивала алкоголь в одном из домов села Покровское. В определенный момент между 41-летним мужем и 39-летней женой произошел конфликт. Разозлившись, подозреваемая взяла нож и ударила пострадавшего в область груди. От полученной раны мужчина скончался.

В настоящее время женщина задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу. Расследование продолжается.