Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 8:48

Жители Ленинского района Кирова остались без холодной воды

Восстановить подачу ресурса обещают к 18.00
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В четверг, 24 февраля, несколько многоквартирных домов Кирова отключили от холодного водоснабжения. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, без ресурса временно остались жильцы домов на улице Бородулина в Ленинском районе областного центра. Для граждан организован подвоз питьевой воды.

На месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Восстановить водоснабжение обещают к 18.00. Получить более подробную информацию можно здесь.