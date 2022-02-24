Жители Ленинского района Кирова остались без холодной воды

Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В четверг, 24 февраля, несколько многоквартирных домов Кирова отключили от холодного водоснабжения. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, без ресурса временно остались жильцы домов на улице Бородулина в Ленинском районе областного центра. Для граждан организован подвоз питьевой воды.

На месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Восстановить водоснабжение обещают к 18.00. Получить более подробную информацию можно здесь.