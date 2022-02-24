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Здоровье24 февраля 2022 8:03

В Кировской области за 24 часа COVID-19 заразились 1687 человек

Количество пациентов на дому также сокращается
Алексей Романов
Алексей Романов
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За сутки компьютерную томографию легких прошли 460 кировчан

За сутки компьютерную томографию легких прошли 460 кировчан

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1687 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 211 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 874.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3730 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 201 кировчанин с коронавирусом, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 21 572 жителя Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5261 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 460 человек.