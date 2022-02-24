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Общество24 февраля 2022 7:24

В Кирове управляющая компания выплатит 1,5 годовалому ребенку моральную компенсацию

Общая сумма взыскания составила 30 тысяч рублей
Алексей Романов
Алексей Романов
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Деньги, взысканные с УК, получат родители пострадавшего малыша

Деньги, взысканные с УК, получат родители пострадавшего малыша

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове суд обязал управляющую компанию, по вине которой пострадал малолетний ребенок, выплатить моральную компенсацию. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что в сентябре 2021 года полуторагодовалый мальчик, поднимаясь по подъезду жилого дома на улице Ленина, оперся рукой на стену. После чего несколько кирпичей выпали и ударили малыша. Помимо ссадин мягких тканей лица ребенок сильно испугался и теперь боится подниматься по лестницам.

По факту ненадлежащей работы управляющей компании ее директору внесено представление. Позже должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Суд, рассмотрев иск, обязал обслуживающую организацию выплатить пострадавшему материальную компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.