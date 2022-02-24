В Кирове к выходным вновь откроется каток в Гагаринском парке

Сейчас рабочие занимаются заливкой и устранением выбоин на льду. Фото: admkirov.ru

В Кирове к выходным откроют каток в Гагаринском парке. Доступ к нему был временно закрыт из-за того, что лед пришел в негодность с наступлением оттепели: на нем появились выбоины и трещины.

Как сообщает горадминистрация, сейчас подрядчик приводит площадку в порядок. Рабочие выполняют заливку, устраняют сколы и выравнивают поверхность. Каток откроется к 26-27 февраля, если погода позволит привести его в порядок к этим датам. При благоприятных условиях он будет работать до 15 марта.

Кировчанам также напоминают, что в областном центре продолжают действовать и другие общегородские катки - на Театральной площади, а также в парках ЛПК и Кочуровском. При плохом состоянии льда на площадках посетители могут сообщить об этом в теруправления.