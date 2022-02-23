Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 февраля 2022 7:25

В Кировской области ищут 16-летнего подростка, пропавшего три дня назад

Жителей региона просят помочь в его поисках
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Если вы знаете, где находится мальчик, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Если вы знаете, где находится мальчик, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают подростка из Кумен, без вести пропавшего трое суток назад. Виктора Лаптева в последний раз видели 20 февраля 2022 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы мальчика сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Виктору 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода из дома подросток был одет в черные куртку, штаны и шапку с надписью «FILA», темно-синие кроссовки. При себе у него был голубой рюкзак с красными вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.