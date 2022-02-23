В Кировской области ищут 16-летнего подростка, пропавшего три дня назад

Если вы знаете, где находится мальчик, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают подростка из Кумен, без вести пропавшего трое суток назад. Виктора Лаптева в последний раз видели 20 февраля 2022 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы мальчика сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Виктору 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода из дома подросток был одет в черные куртку, штаны и шапку с надписью «FILA», темно-синие кроссовки. При себе у него был голубой рюкзак с красными вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.