В Кирове двух девушек подозревают в краже вещей из автомобиля

Подозреваемые воровки попали на камеры видеонаблюдения. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

В Кирове две девушки ограбили автомобиль. Информацию сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел 11 февраля около 3 часов ночи на Карла Маркса, у дома №167. Из автомобиля, припаркованного у здания, похитили некие вещи. Полиция полагает, что к краже причастны две девушки, попавшие на камеры внешнего видеонаблюдения.

Приметы подозреваемых: обеим на вид около 20 лет, рост примерно 160 см. Первая, полного телосложения, была одета в белую куртку до пояса, черные штаны и обувь такого же цвета. Вторая - в черную куртку с капюшоном, белый шарф, черные штаны и обувь в цвет.

Если вы знаете личности подозреваемых девушек, сообщите об этом по номерам: 56-60-20 или 02 (102).