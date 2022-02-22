В Кировской области за январь произошло четыре ДТП с лосями

Лоси могут выйти на дорогу из леса. Фото: Павел КЛОКОВ

За первый месяц текущего года в Кировской области произошло четыре ДТП с участием диких животных. Об этом рассказали в региональном министерстве охраны окружающей среды.

Аварии в январе 2022 года зафиксировали в трех муниципалитетах. Это Яранский, Верхошижемский и Свечинский районы. Последствия ДТП ведомство не уточняет.

Кировчанам напоминают, каким образом можно избежать столкновения с дикими животными:

- чем раньше вы заметите зверя, тем больше шансов разминуться с ним, поэтому уделяйте больше внимания работе дворников, состоянию лобового стекла и включайте «дальний» свет в темное время суток;

- сбавляйте скорость, проезжая участки, граничащие с водоемами и окруженные лесами;

- заметив на дороге или обочине лося, не сигнальте ему и не моргайте фарами - медленно остановитесь, включите «аварийку» и едьте дальше только после того, как зверь уйдет.