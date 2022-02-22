В Кирове «Центр развития хоккея с мячом» задолжал зарплату игрокам и сотрудникам

Задолженность перед сотрудниками и игроками пока не погашена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове игрокам «Родины» не выплачивали зарплату. Об этом сообщает областная прокуратура.

Сотрудники надзорного органа провели проверку АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области». В результате выявили задержку зарплаты хоккеистам «Родины» и работникам самой организации. Долг составил более четырех миллионов рублей. Примечательно, что это уже не первый такой случай.

Директору компании внесли представление, возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства. Как уточняет ведомство, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде дисквалификации. Задолженность перед работниками и игроками все еще не погашена.