В Оричевском районе 82-летний пенсионер врезался в микроавтобус

Судя по повреждениям кузова иномарки, автомобиль двигался на большой скорости. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 22 февраля, в Оричевском районе по вине престарелого мужчины произошло ДТП. Авария случилась в 8 часов 17 минут на 3 км автодороги «Оричи-Мирный». Подробности рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По информации дорожных полицейских, 82-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» выехал с второстепенной дороги на главную. При этом пенсионер не убедился в безопасности своих действий и врезался в микроавтобус «Форд Транзит».

По факту происшествия проводится проверка. Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.