В Кирове двое мужчин напали на пенсионерку с газовым баллончиком из-за денег и продуктов

Обоих задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фото: УМВД России по Кировской области

Инцидент произошел в Лянгасово. По данным областного УМВД, двое приятелей, 33 и 47 лет, проникли в чужой дом, воспользовавшись незапертой дверью. Однако хозяйка жилища, 80-летняя пенсионерка, оказалась дома. Столкнувшись с ней, мужчины тут же выработали план действий: прикинулись работниками ресурсоснабжающей организации и начали требовать оплату якобы имеющейся задолженности за электричество.

Кировчанка возразила, и тогда один из мужчин распылил в нее газовый баллончик. Приятели обчистили дом пенсионерки и скрылись с двумя найденными мобильными телефонами, продуктами и наличными. Общая сумма ущерба составила три тысячи рублей.

В дежурные сутки злоумышленников удалось найти и задержать. На ранее судимых кировчан завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». На время расследования обоих грабителей заключили под стражу.