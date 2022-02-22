За сутки в Кировской области COVID-19 заболели 1793 человека

Количество пациентов в инфекционных стационарах плавно сокращается Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1793 новых случая заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 485 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 870.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3819 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 202 кировчанина с коронавирусом, 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 23 462 жителя Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5325 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 644 человека.