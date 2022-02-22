В Кирове пятерых родителей оштрафовали за прогулы детей-школьников

Общая сумма штрафов составила почти семь тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На этот раз рассматривались 23 дела, большинство из которых касались родителей.

Как сообщает горадминистрация, 15 взрослых кировчан привлекли к административной ответственности за плохое воспитание детей. Пятеро из родителей получили штрафы за прогулы своих детей: ребята не появлялись в школе без уважительной причины и не прошли аттестацию по итогам учебного периода.

К ответственности также привлекли одного несовершеннолетнего за появление в состоянии опьянения в общественном месте и мелкое хулиганство. Подростку придется выплатить тысячу рублей.

Всего штрафы получили 13 нарушителей. Общая их сумма составила 6,8 тысячи рублей.