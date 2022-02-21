В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с семи участков улиц и двух путепроводов

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru
В ближайшие сутки с 10 участков в Кирове вывезут снег. График сообщает горадминистрация.
Завалы уберут со следующих улиц:
- Баумана;
- Урицкого - от Горбачева до Орловской;
- Кирова (Нововятский район);
- путепроводы по ул. Щорса и Производственной;
- ул. Московская - от Карла Маркса до Ленина;
- МОПРа - от Октябрьского проспекта до ул. Горбуновой;
- Пятницкая - от Свободы до Карла Маркса;
- Ленина - от Горбачева до Красноармейской.
Техника также пройдет по Театральной площади.
Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работ. На местах уборки заранее выставляются информационные таблички. Напомним, что вывоз снега проводится преимущественно в ночное время.