В Кирове в ближайшие сутки вывезут снег с семи участков улиц и двух путепроводов

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru

В ближайшие сутки с 10 участков в Кирове вывезут снег. График сообщает горадминистрация.

Завалы уберут со следующих улиц:

- Баумана;

- Урицкого - от Горбачева до Орловской;

- Кирова (Нововятский район);

- путепроводы по ул. Щорса и Производственной;

- ул. Московская - от Карла Маркса до Ленина;

- МОПРа - от Октябрьского проспекта до ул. Горбуновой;

- Пятницкая - от Свободы до Карла Маркса;

- Ленина - от Горбачева до Красноармейской.

Техника также пройдет по Театральной площади.

Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работ. На местах уборки заранее выставляются информационные таблички. Напомним, что вывоз снега проводится преимущественно в ночное время.