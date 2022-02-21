Кировчане смогут оценить эффективность работы властей и организаций региона

Пройти интернет-опрос можно в любое время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанам предлагают оценить работу властей, предприятий и организаций. Об этом сообщает областное правительство.

С 1 января в регионе стартовал интернет-опрос, в котором могут поучаствовать все желающие. Оценке будут подвергаться эффективность работы руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Кировской области, оказывающих услуги населению в 2022 году. К примеру, можно будет выразить мнение по поводу работы организаций, отвечающих за содержание дорог или отопление и водоснабжение. Компанию можно будет оценить по каждой из услуг, которую она предоставляет, путем проставления отметки в шкале от «полностью удовлетворен» до «полностью неудовлетворен».

Пройти опрос можно по этой ссылке. Поучаствовать в нем кировчане могут до конца года. Для прохождения необходимо заполнить анкету.