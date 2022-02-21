Кировчане смогут улететь в Симферополь по льготным билетам

Рейсы начнут выполняться с 27 мая. Фото: Александр ГЛУЗ

Кировчане смогут улететь в Симферополь и вернуться обратно по сниженной стоимости. Об этом сообщает аэропорт «Победилово». Рейсы по субсидированным тарифам запускает авиакомпания «Nordwind».

Льготы действуют для следующих категорий граждан:

- молодые люди в возрасте до 23 лет;

- женщины старше 55 лет;

- мужчины старше 60 лет;

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их;

- инвалиды с детства II или III группы;

- сопровождающие ребенка-инвалида;

- имеющие удостоверение многодетной семьи либо иные документы, подтверждающие этот статус.

Субсидируемый билет будет стоить 2550 рублей. Рейсы будут выполняться с 27 мая трижды в неделю - в понедельник, среду и пятницу:

- N4-36 Вылет из Симферополя - 13.10, прибытие в Киров - 16.10;

- N4-35 Вылет из Кирова - 17.10, прибытие в Симферополь - 20.15.

Информацию о приобретении таких билетов можно узнать на сайте авиакомпании.