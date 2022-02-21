В Кирове росгвардейцы спасли замерзающего пса, провалившегося под лед на реке

Росгвардейцы откликнулись на просьбу помощи от кировчанки. Фото: Юлия Басова

В Кирове росгвардейцы помогли спасти собаку, провалившуюся под лед. Пост об этом появился в паблике «Киров 24/7».

По рассказу автора поста, Юлии, бездомный пес провалился под лед на Хлыновке и провел в воде несколько часов. Сам он передвигаться уже не мог, а девушка не могла его отнести - собака весит под 30 кило. Однако животное явно нуждалось в помощи врача. К счастью, мимо проходили правоохранители, к которым и обратилась горожанка.

- Росгвардейцы откликнулись на призыв о помощи и на руках донесли сырую собаку до багажника своей машины, а потом доставили в квартиру куратора. Спасибо, ребята, за ваше неравнодушие! - написала кировчанка в посте.

В ведомстве уточнили имена мужчин, отозвавшихся на просьбу помочь. Герои дня - прапорщик полиции Михаил Федоров и старший сержант полиции Артем Попцов. Благодаря их вмешательству собаке успели вовремя оказать ветеринарную помощь, и сейчас животное чувствует себя отлично.