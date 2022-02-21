Житель Нововятска предстанет перед судом за нанесение побоев 11-летнему сыну

Все материалы дела направлены в суд для оглашения окончательного решения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Нововятского района. Мужчина подозревается в истязании несовершеннолетнего ребенка. Подробности рассказали в следственном комитете.

По версии сотрудников СК, кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении нескольких месяцев избивал и издевался над своим 11-летним сыном. В результате чего мальчик получал не только физические увечья, но и каждый раз испытывал психологические потрясения.

На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для оглашения приговора. Нерадивому отцу грозит лишение свободы и родительских прав.